Bolsonaro vê 'injustiça' em punição de Zambelli após culpá-la por derrota

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu hoje a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) dois dias após atribuir a ela a derrota nas eleições de 2022.

O que aconteceu

Bolsonaro falou em "injustiça" com a deputada, um dia após o STF (Supremo Tribunal Federal) formar maioria para condenar a parlamentar. Até o momento, cinco ministros concordaram com o parecer do relator, Gilmar Mendes, que sugeriu, além da pena de prisão, a perda do mandato da deputada.