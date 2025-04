Motta compara tarifaço de Trump ao 11/9: 'Nos leva a tempos retrógrados'

O tarifaço de Trump sobre as importações de 185 países começou a valer no sábado (5). As mercadorias brasileiras terão uma tarifa mínima de 10%, mas as alíquotas podem chegar a 50%, como no caso de Lesoto e do arquipélago de São Pedro e Miquelão.

A China, que foi sobretaxada por Trump em 34%, resolveu retaliar. A partir de 10 de abril, vai cobrar tarifa adicional também de 34% de todos os bens importados dos EUA.

A guerra comercial levou o mercado financeiro mundial a uma segunda-feira de pânico, com queda generalizada. No primeiro dia útil após o "tarifaço" entrar em vigor, as principais Bolsas de Valores da Ásia fecharam em forte queda —a de Hong Kong teve a pior baixa desde a crise de 199 — e as europeias estão derretendo no início dos negócios. Os principais índices das Bolsas dos EUA também abriram com fortes baixas, indicando um dia de bastante nervosismo em Wall Street.

No Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, também iniciou o dia em forte queda. O temor de recessão pressionava o dólar, que operava em alta pela manhã.

Em setembro de 2001, as Bolsas dos Estados EUA foram fechadas por quatro dias depois dos ataques terroristas que mataram quase 3.000 pessoas. O episódio mudou os rumos da política interna e externa dos EUA, com implicações no mundo todo.