Militares dão golpe de Estado no Gabão e anunciam prisão domiciliar do presidente

Um grupo de militares anunciou nesta quarta-feira (30) o "fim do atual regime" no Gabão e a prisão domiciliar do presidente Ali Bongo Ondimba, poucas horas após o anúncio da reeleição do mandatário, que estava há 14 anos no poder.

Até o golpe de Estado, o país rico em petróleo da África central era governado há mais de 55 anos pela família Bongo.

Os militares nomearam como líder da "transição" o chefe da Guarda Republicana - uma unidade de elite do Exército -, o general Brice Oligui Nguema. A duração dessa "transição" não foi especificada até o momento.