Trabalhadores humanitários de Espanha e Canadá morrem em ataque na Ucrânia

A organização indicou no Instagram que o veículo em que Igual, de 32 anos, viajava com outros três trabalhadores humanitários "sofreu um ataque russo" em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, na manhã de sábado.

"Ao receber o impacto direto, o veículo capotou e pegou fogo", explicou no mesmo dia.

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, informou neste domingo que as tropas russas mataram Emma Igual e Anthony "Tonko" Ihnat, um trabalhador humanitário canadense que a Road to Relief também declarou morto no ataque.

Umerov descreveu suas mortes como "perdas irreparáveis".

Um médico voluntário alemão, Ruben Mawick, e um voluntário sueco, Johan Mathias Thyr, "foram gravemente feridos por estilhaços e queimaduras, mas agora estão estáveis em diferentes hospitais longe do local", acrescentou a ONG.

Os trabalhadores humanitários haviam deixado Sloviansk e dirigiam-se para Bakhmut para avaliar as necessidades dos civis "presos no fogo cruzado" na cidade de Ivanivske.