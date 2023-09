Quatro jogadores da base do Real Madrid são indiciados por caso de vídeo sexual

Liberados após interrogatório, e de terem o conteúdo de seus celulares examinado, eles foram indiciados junto com um quarto jogador pelo caso, informou a fonte judicial.

A Guarda Civil não revelou a identidade dos acusados, mas o Real Madrid informou na semana passada que "um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento em relação a uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado por WhatsApp".

Segundo a imprensa local, o principal suspeito, que joga no Real Madrid C, filmou uma relação sexual consentida com a jovem, sem pedir sua permissão, e depois enviou o vídeo aos demais acusados.

Os fatos ocorreram nas Ilhas Canárias, em meados de junho.

Uma segunda vítima, maior de idade, também apresentou denúncia, informou a Guarda Civil, mas sem dar mais detalhes.

O caso ocorre em plena crise do futebol espanhol, provocada pelo beijo forçado de Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na jogadora Jenni Hermoso durante a cerimônia de entrega de medalhas depois da final da Copa do Mundo feminina, vencida pela Espanha.