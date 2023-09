Ucrânia afirma que destruiu 31 drones russos em grande ataque

Ela disse ainda que "as consequências do ataque estão sendo esclarecidas porque realmente foi grande".

O Estado-Maior ucraniano afirmou em sua atualização diária que a Rússia "atacou novamente a Ucrânia com 'drones kamikazes', utilizando 39 drones de ataque do tipo Shahed-136/121", e 31 deles foram "destruídos pelas forças e recursos da defesa aérea".

As tropas russas atacam com frequência as regiões às margens do Mar Negro que abrigam portos importantes para o comércio marítimo.

Os ataques aumentaram desde julho, quando a Rússia abandonou o acordo que permitia à Ucrânia exportar sua produção de grãos pelo Mar Negro.