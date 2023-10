Ucrânia critica Musk por zombar de Zelensky: 'Qualquer ironia é incitação à propaganda russa'

A Ucrânia reagiu com indignação, nesta segunda-feira (2), a uma publicação nas redes sociais do empresário bilionário Elon Musk, zombando do presidente Volodimir Zelensky por seus repetidos pedidos de ajuda militar e financeira das potências ocidentais para enfrentar a invasão russa.

Musk concedeu à Ucrânia acesso ao serviço de comunicação por satélite Starlink, que tem sido vital para o Exército de Kiev em sua ofensiva contra as tropas russas.

Recentemente, porém, o empresário passou a adotar posições polêmicas sobre o conflito, tema frequente em suas publicações.