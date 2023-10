Até 2036 no poder? Como Putin abriu caminho para governar até seus 84 anos

O presidente russo, Vladimir Putin, não tem nenhum concorrente real que possa desafiá-lo, segundo o próprio Kremlin.

No poder há 25 anos, Putin ainda não anunciou sua candidatura para um novo mandato, mas o porta-voz do governo, Dmitri Peskov, afirmou que não há candidatos para remover Putin do poder, no momento em que a Rússia inicia os preparativos para a eleição presidencial, prevista para março de 2024.

Pressionado, Putin mudou constituição