Três suspeitos de 'planejar ato terrorista' na Argentina são presos

O recém-empossado presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, se aproximou há alguns anos da comunidade judaica, apesar de pertencer a uma família católica. O país abriga a maior comunidade judaica da América Latina.

No final de novembro, depois de sua vitória no segundo turno presidencial, Milei visitou, em Nova York, o "El Ohel", um local sagrado onde repousam os restos mortais do último grande líder do movimento ortodoxo Lubavitch, o rabino Menachem Mendl Schneerson.

No passado, a Argentina foi alvo de dois graves atentados contra a comunidade judaica.

Em 1992, a embaixada israelense sofreu um atentado à bomba que causou 29 mortos e deixou 200 feridos.

Dois anos depois, outro atentado, contra a Amia (Associação Mutual Israelita Argentina), matou 85 pessoas e feriu outras 300, no que foi o pior atentado da história do país.

A ministra Bullrich revelou que um dos motivos que acendeu o sinal de alerta das autoridades antes das prisões em 30 de dezembro foi que os três suspeitos haviam reservado quartos de hotel perto da embaixada de Israel.