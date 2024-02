Viúva de Alexei Navalny se reunirá com chanceleres da UE em Bruxelas

Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, morto recentemente em uma prisão russa no Ártico, se encontrará nesta segunda-feira (19) em Bruxelas com chanceleres da União Europeia (UE), anunciou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

"Na segunda-feira, vou receber Yulia Navalnaya no Conselho de Relações Exteriores da UE", disse Borrell neste domingo na rede social X. "Os ministros da UE enviarão uma mensagem forte de apoio aos lutadores pela liberdade na Rússia e homenagearão a memória" de Navalny, escreveu.

Navalnaya, que não via o marido há dois anos, culpou o presidente russo, Vladimir Putin, de ser "pessoalmente responsável" pela morte de seu marido e pediu à comunidade internacional que se unisse para derrubar seu "regime aterrorizante".