Israel lança novos bombardeios em Gaza, e negociações de trégua continuam

"As primeiras impressões que recebemos de Brett são que as negociações estão em bom caminho", afirmou um dos porta-vozes da Casa Branca, John Kirby, que também detalhou que o emissário esteve ontem no Cairo e que foi nesta quinta para Israel.

Também esteve no Egito esta semana o chefe do Escritório Político do Hamas, Ismail Haniyeh.

O Ministério da Defesa israelense indicou que as discussões entre o ministro Yoav Gallant e McGurk se concentraram na libertação dos reféns e que Gallant "destacou a importância de desmantelar os últimos quatro batalhões do Hamas no centro e no sul de Gaza".

"Aniquilar" o Hamas e libertar os reféns são os objetivos do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que insiste em seu plano de lançar uma ofensiva terrestre em Rafah, que considera o "último bastião" dos islamistas.

A comunidade internacional acompanha com preocupação a situação dos 1,5 milhão de palestinos que superlotam Rafah, a maioria deslocados pela guerra.

O conflito explodiu em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em números israelenses.