Foguete espacial de empresa japonesa explode segundos após o lançamento

Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu nesta quarta-feira poucos segundos após o lançamento na região oeste do país, um evento exibido ao vivo pelo canal de televisão público NHK.

A missão da 'start-up' Space One tinha como objetivo colocar em órbita um satélite do governo japonês, algo inédito para a indústria privada aeroespacial privada do país.

O foguete "Kairos", de 18 metros de altura, decolou às 11H01 (23H01 de Brasília, terça-feira) no centro de lançamento da Space One na península de Kii, uma área montanhosa e de florestas na província de Wakayama.