França multa Google em 250 milhões de euros

A autoridade francesa de concorrência anunciou nesta quarta-feira uma multa de 250 milhões de euros (1,36 bilhão de reais) ao Google por não cumprir um acordo que obriga a empresa a pagar aos meios de comunicação por utilizar seus conteúdos na internet.

Em comunicado, a agência justifica a multa alegando o "descumprimento de alguns dos seus compromissos assumidos em junho de 2022" no que diz respeito aos direitos conexos, derivados dos direitos autorais.

A autoridade francesa critica o grupo americano por "não ter respeitado quatro dos sete compromissos" e, em particular, por "não ter negociado de boa-fé" com as editoras de imprensa para avaliar a remuneração com base nos direitos.