Milei reitera reivindicação por Malvinas e chama argentinos à reconciliação com as Forças Armadas

O presidente argentino, Javier Milei, reiterou a "reivindicação inabalável" de soberania sobre as Ilhas Malvinas e apelou aos argentinos para que se "reconciliem" com as Forças Armadas que, em 1982, durante a ditadura, declararam guerra ao Reino Unido pelo controle do arquipélago no Atlântico Sul.

Em Buenos Aires, diante do memorial que homenageia os 649 argentinos mortos nesta guerra, Milei afirmou que "ninguém escuta ou respeita um país que só produz pobreza e cujos políticos desprezam as próprias forças" armadas.

"Não há soberania sem prosperidade econômica e não há prosperidade econômica sem liberdade", disse o presidente ultraliberal que prometeu impulsionar "uma reivindicação real e sincera (em relação às Malvinas), não meras palavras em fóruns internacionais sem impacto na realidade".