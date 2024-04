Quatro pontos-chave sobre a invasão de embaixada do México no Equador

Uma invasão policial sem precedentes de uma embaixada para deter um político refugiado acusado de corrupção e uma crise diplomática que coloca em perigo as relações do Equador com a América Latina: segue uma lista do que se sabe sobre a operação na sede diplomática do México em Quito e suas consequências.

1. Provocações mútuas

O conflito que escalou para a ruptura de relações diplomáticas começou com um comentário do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, na quarta-feira passada, sobre a violência política no Equador e a suposta manipulação da mídia nas últimas eleições presidenciais.

Ele afirmou que nas eleições passadas, o assassinato do centrista Fernando Villavicencio em agosto fez a intenção de voto da esquerdista Luisa González, que liderava as pesquisas, cair.