Taiwan resgata turistas presos em parque nacional após terremoto

Mais de 600 pessoas permaneciam presas em túneis ou áreas isoladas por desmoronamentos de terra, enquanto as equipes de resgate entregavam alimentos em helicóptero a moradores, segundo a Agência Nacional de Catástrofes.

No epicentro do terremoto, Hualien, uma cidade de 100.000 habitante na costa oriental, foram sentidas mais de 300 réplicas desde quarta-feira, incluindo uma de magnitude de 5,2 no manhã deste sábado.

Helicópteros resgataram turistas presos no Parque Nacional de Taroko, uma cadeia montanhosa que atrai visitantes por seus enormes desfiladeiros.

Pela manhã, uma aeronave conseguiu evacuar 12 pessoas, enquanto um segundo helicóptero resgatou outras 16, segundo um jornalista da AFP.

"A prioridade está sendo dada às pessoas mais velhas e frágeis, às mulheres, às crianças e às pessoas acometidas por doenças crônicas", anunciou o site taiwanês de notícias ET Today.

Também foi criada uma ponte aérea com um hotel de luxo, onde mais de 400 turistas e empregados ficaram presos após o terremoto.