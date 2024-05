Sanders diz que Brasil e EUA devem se unir por defesa da democracia

No encontro com Sanders, a senadora Eliziane afirmou que o grupo estava preocupado com a democracia no Brasil e nos EUA e que seria fundamental ouvi-foi. Na visão dos integrantes da missão, esse não era um problema nem dos americanos e nem dos brasileiros, mas um desafio mundial.

Numa fala intensa, Sanders afirmou que concordava com a avaliação dos brasileiros. Segundo pessoas que estavam no encontro, ele afirmou que a situação é "muito preocupante" e disse que Brasil e EUA "tem uma responsabilidade muito grande com a democracia nos seus respectivos países, mas também em todo o mundo".

"Esse é um problema internacional", disse o senador ao grupo brasileiro.

Nem direita, nem esquerda

Sanders insistiu que era importante deixar claro que a ofensiva pela democracia não significaria defender ou advogar em nome da direita ou esquerda. Na visão dele, na democracia, todos cabem.

Segundo ele, o que se precisa é deixar claro que o entendimento de democracia é do respeito pelas regras e pelos resultados eleitorais.