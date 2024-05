Colômbia diz que irá romper diplomacia com Israel, que responde a Petro

Se for necessário suspender relações exteriores com Israel, nós suspenderemos. Não apoiamos genocídios. (...) Do povo de Israel, peço ajuda para a paz na Colômbia, na Palestina e no mundo. A Colômbia, como nos ensinaram [Simón] Bolívar e [Antonio] Nariño, é um povo independente, soberano e justo. Gustavo Petro, em postagem no X, em 15 de outubro de 2023.

O primeiro presidente de esquerda da Colômbia também já havia declarado apoio à África do Sul em janeiro no caso em que Israel foi acusado de genocídio na Corte Internacional de Justiça, órgão das Nações Unidas com sede em Haia.

Com reportagem publicada em 15/10/23.