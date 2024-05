Barroso: populismo autoritário usa redes para desestabilizar instituições

Sua avaliação é de que a indústria tem "incentivos errados" e "terminando fomentando a incivilidade e a deterioração do espaço público".

"Em suma: por trás do discurso da liberdade de expressão, se esconde, muitas vezes, a ganância indiferente à verdade, à civilidade e à democracia", disse.

Ele ainda admite:

"Não há solução juridicamente fácil nem moralmente barata para esse problema".

"O peso crescente das plataformas tecnológicas em todo o globo e os muitos riscos que podem advir do seu uso abusivo têm levado um grande número de democracias a debaterem a melhor forma de regulação para elas", disse. No Brasil, já há projeto de lei aprovado no Senado Federal e em debate na Câmara dos Deputados.

Barroso também destacou os riscos da IA para a "massificação da desinformação e, com especial gravidade, o deep fake". "Nós somos ensinados a acreditar no que vemos e ouvimos. Mas o deep fake é capaz de me colocar aqui dizendo coisas que jamais disse. Ou seja: há um risco de a liberdade de expressão perder o sentido", alertou.