Ex-vice-presidente do Equador é hospitalizado após ser preso

O ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, capturado durante uma invasão policial na embaixada do México em Quito, foi hospitalizado nesta segunda-feira (8) por se negar a comer na prisão de Guayaquil para onde foi enviado, em meio à forte crise diplomática.

Glas, de 54 anos e a quem o México concedeu asilo na sexta-feira, "sofreu uma possível descompensação por se recusar a consumir os alimentos oferecidos" na prisão, informou em comunicado o serviço penitenciário equatoriano (Snai).

O ex-presidente (2013-2017) se encontra "estável e permanecerá em observação" médica por várias horas no Hospital Naval do porto de Guayaquil (sudoeste do Equador), acrescentou.