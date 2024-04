Trump diz que ataque do Irã contra Israel mostra a 'fraqueza' dos EUA de Biden

É o primeiro ataque direto do Irã contra o território de Israel, seu inimigo jurado.

"A fraqueza que mostramos é incrível, e não teria acontecido se estivéssemos no comando", disse Trump, alfinetando seu provável rival democrata nas eleições de novembro.

"Mas os Estados Unidos rezam por Israel, enviamos nosso apoio absoluto a todos os que estão em perigo", acrescentou.

Na rede social X, Biden expressou seu apoio a Israel.

"Acabei de me reunir com minha equipe de Segurança Nacional para receber informações atualizadas sobre os ataques do Irã contra Israel. Nosso compromisso com a segurança de Israel frente às ameaças do Irã e seus representantes [na região] é inabalável", disse.

