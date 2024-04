Dez mortos e cerca de 20 feridos durante explosão de mina terrestre na Nigéria

Pelo menos 10 pessoas morreram e 23 ficaram feridas na explosão de uma mina terrestre no nordeste da Nigéria, uma região assolada pela violência jihadista há vários anos, disseram nesta quinta-feira (18) fontes locais à AFP.

As vítimas eram agricultores e pescadores que deixaram a cidade de Monguno na quarta-feira (17) em direção às margens do lago Chade.

O veículo que levava os trabalhadores colidiu com uma mina terrestre, que acredita-se ter sido colocada por jihadistas do grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), indicaram as fontes.