Presidente iraniano ignora Israel em 1º discurso após ataque

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, pronunciou um discurso nesta sexta-feira sem mencionar as explosões registradas poucas horas antes no país, que fontes do governo americano atribuíram a Israel.

Diante de uma multidão reunida na cidade de Damghan, nordeste do país, Raisi mencionou brevemente o contexto de tensão no Oriente Médio, depois que a República Islâmica disparou drones e mísseis contra Israel na semana passada.

A operação, que aconteceu em 13 de abril, "refletiu nossa autoridade, a vontade ferrenha de nosso povo e a nossa unidade", declarou.