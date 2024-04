Governo argentino revisará indenizações às vítimas da ditadura

O governo de Javier Milei anunciou uma "auditoria abrangente" das indenizações concedidas às vítimas de violações dos direitos humanos durante a ditadura argentina (1976-1983) após casos de "irregularidades no tratamento ou pagamento".

Em um comunicado publicado na noite de segunda-feira, o Ministério da Justiça anunciou que auditará "todos os pedidos feitos em nome das leis de reparação", à luz de vários processos judiciais relativos a indenizações concedidas de forma fraudulenta.

As indenizações concedidas pelas violações dos direitos humanos durante a ditadura (detenção, exílio ou desaparecimento de um familiar, por exemplo) estão previstas em diversas leis denominadas "reparação às vítimas do terrorismo de Estado", promulgadas durante as décadas de 1990 e 2000.