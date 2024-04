'A liberdade guiando o povo' recupera suas cores originais no Louvre

Depois de mais de seis meses de restauração, "A Liberdade guiando o povo", um dos quadros mais conhecidos do Museu do Louvre, voltará a ser exposto a partir de quinta-feira (2), com suas cores originais.

As camadas de verniz e a sujeira haviam se acumulado sobre esse quadro do pintor romântico Eugène Delacroix (1798-1863) de grandes dimensões (2,60m x 3,25m) que rapidamente se tornou símbolo do republicanismo.

"Somos a primeira geração que redescobrirá as cores de Delacroix", explica Sébastien Allard, diretor do departamento de pinturas do Louvre.