Israel mobiliza tanques em Rafah e controla passagem de fronteira entre Gaza e Egito

O Exército de Israel mobilizou tanques nesta terça-feira (7) em Rafah e tomou o controle do lado palestino do posto de fronteira com o Egito, no sul da Faixa de Gaza, aumentando a "pressão" sobre o Hamas na negociação de uma proposta de trégua que foi aceita pelo movimento islamista palestino.

Os militares israelenses divulgaram imagens que mostram tanques com a bandeira do país, posicionados na área de fronteira, do lado palestino, e anunciaram uma operação "antiterrorista" em "zonas específicas" do leste de Rafah.

Os bombardeios noturnos na cidade, onde 1,2 milhão de pessoas estavam aglomeradas segundo a ONU, deixaram pelo menos 27 mortos, segundo os hospitais da localidade.