TJ-AL mantém ação por injúria racial de negro contra homem branco

A entidade cita que o artigo 20-C da Lei nº 14.532/2023 estabelece que o juiz deve considerar como discriminatória "atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários", no caso, levanto em conta uma ação que "usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência."

A lei citada tipifica a injúria racial ao crime de racismo, o que tornou a ação penal pública — ou seja, só o MP pode denunciar um suspeito.

A gente recebe com um pouco de perplexidade, não acreditávamos que chegaria a tanto. Nossos argumentos são totalmente aplicáveis para o caso e é um absurdo e frágil essa denúncia. Já existe um embasamento acadêmico bem estabelecido do de que não existe racismo reverso, mas nem sempre o poder judiciário consegue acompanhar esse debates.

Pedro Castro, coordenador do Núcleo de Advocacia Racial do Ineg

Além da crítica a tipificação, o instituto alega que faltam provas para o prosseguimento da ação penal, já que ela seria baseada apenas em prints de conversas de Whatsapp.

Consultado pela coluna, o professor de direito penal da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), Welton Roberto, também discorda da decisão do TJ-AL e diz acreditar que o STJ vai reverter o caso.