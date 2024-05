Autoridades britânicas encobriram a verdade em escândalo de sangue contaminado, diz relatório

As autoridades de saúde e políticas britânicas encobriram a verdade sobre o escândalo do sangue contaminado que deixou cerca de 3.000 mortos no Reino Unido entre os anos 1970 e 1990, concluiu uma investigação pública nesta segunda-feira (20).

O caso em que milhares de pessoas foram infectadas por hepatite C e pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) após receberem transfusões de sangue "poderia ter sido amplamente evitado", afirma o ex-juiz Brian Langstaff, que conduziu o relatório, resultado de sete anos de trabalho.

"A magnitude do ocorrido é assustadora", descreve nesta investigação de mais de 2.500 páginas, que percorre milhares de testemunhos e documentos que provam que "a verdade esteve oculta por décadas".