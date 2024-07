Ex-presidente argentino denuncia sua exclusão como observador eleitoral na Venezuela

O ex-presidente argentino Alberto Fernández disse, nesta quarta-feira (24), que o governo da Venezuela lhe pediu que não viajasse para atuar como observador das eleições nesse país, porque tinha "dúvidas sobre [sua] imparcialidade".

"O governo nacional venezuelano me transmitiu sua vontade de que eu não viajasse e desistisse de cumprir com a tarefa que me havia sido encomendada pelo Conselho Nacional Eleitoral", publicou o ex-presidente argentino (2019-2023) em seu perfil na rede social X.

"A razão que me foi dada é que, a juízo daquele governo, declarações públicas realizadas por mim a um veículo nacional causavam incômodo e geravam dúvidas sobre minha imparcialidade. Entenderam que a coincidência com o que havia expressado um dia antes o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, gerava uma espécie de desestabilização do processo eleitoral", acrescentou.