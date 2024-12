Juízes ignoram corte de gastos e lutam por recálculo de benefício no CNJ

Eventual concessão do pedido do STM abrirá a porta para a extensão do entendimento a outros tribunais. Cientes disso, entraram no processo oficialmente como interessados a Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) e a Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), alem de sindicados de servidores do Judiciário do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.

Em 2022, o CNJ autorizou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça Militar do mesmo estado pagassem de forma retroativa a indenização por licenças-prêmios não gozadas. A cada cinco anos trabalhados, o magistrado tem direito a três meses de licença e, quando não usufruem dela, podem receber a indenização.

Em outubro, o Tribunal de Justiça gaúcho anunciou que fará o pagamento dos atrasados com a inclusão na base de cálculo dos valores do auxílio-saúde, auxílio-refeição, 13º salário e um terço de férias constitucionais. Juízes e servidores receberão a diferença. A conta vai ficar, portanto, ainda mais alta do que o pedido do STM referente ao cálculo das férias.