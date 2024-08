Chefe de campanha da opositora Corina transmite ao vivo sua detenção na Venezuela

Uma colaboradora da líder opositora venezuelana María Corina Machado registrou na terça-feira (6) em uma transmissão ao vivo o momento de sua detenção por militares, horas depois de criticar uma campanha oficial que pede a denúncia de casos de "ódio" em meio aos protestos contra a questionada reeleição Nicolás Maduro.

María Oropeza, coordenadora do comando de campanha de Machado no estado Portuguesa (centro), exibiu em sua conta no Instagram o momento em que funcionários da Direção de Contrainteligência Militar (DGCIM) bateram e forçaram a porta para entrar em sua casa.

"Estão entrando na minha casa de maneira arbitrária, não há nenhuma ordem de busca. Estão destruindo a porta, eu realmente peço ajuda, peço auxílio a todos que puderem. Eu não sou uma criminosa, sou apenas mais uma cidadã que quer um país diferente", disse Oropeza antes do corte da transmissão.