Parte de hotel desaba e duas pessoas morrem na Alemanha; há feridos

As equipes de emergência tentavam resgatar nesta quarta-feira as pessoas presas no desabamento de um hotel no oeste da Alemanha, onde duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, informou a polícia local.

Uma mulher e um homem morreram no desabamento na noite de terça-feira em Krov, 110 quilômetros ao oeste de Frankfurt, afirmou o porta-voz da polícia, Joerg Teusch.

Na manhã desta quarta-feira, quatro pessoas - uma criança, duas mulheres e um homem - foram retiradas dos escombros, informou a polícia.