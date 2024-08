Buscas por vítimas de naufrágio de veleiro com executivos são retomadas na Sicília

"O vento estava forte, muito forte. Vi o mastro principal do veleiro partir e cair na água. Tudo aconteceu muito rapidamente", explicou seu comandante, o alemão Karsten Börner, que foi ao local após avistar um sinalizador de emergência.

"Resgatamos os náufragos, incluindo uma menina pequena, e depois chegaram as unidades da Guarda Costeira", relatou Börner.

Um pescador também foi ao local com alguns amigos para tentar ajudar, sem sucesso. "Não encontramos ninguém no mar, apenas almofadas e restos do barco. Chamamos imediatamente o porto", contou à AFP Fabio Cefalù.

O veleiro "Bayesian" foi construído na região italiana da Toscana em 2008 e restaurado em 2020, segundo o portal TGCom 24.

As autoridades abriram uma investigação, que está a cargo da autoridade judicial de Termini Imerese.

