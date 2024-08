Executivo do Morgan Stanley está entre desaparecidos de naufrágio na Sicília

O presidente do Conselho de Administração do Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa estão entre os desparecidos no naufrágio de um veleiro de luxo perto da costa da Sicília, informou nesta terça-feira a seguradora britânica Hiscox.

"Nossos pensamentos estão com todos os afetados, em particular nosso presidente, Jonathan Bloomer, e sua esposa Judy, que estão entre os desaparecidos", afirmou Aki Hussain, executivo da Hiscox, que Bloomer também presidia, em um comunicado.

O naufrágio na madrugada de segunda-feira deixou seis desaparecidos, incluindo o magnata britânico do setor de tecnologia Mike Lynch e sua filha adolescente Hannah.