Casal Obama chega à Convenção Democrata para apoiar Kamala

- Republicanos na Convenção -

Os pesos pesados do Partido Democrata chegam às margens do Lago Michigan para apoiar a candidata, que entrou no último minuto na árdua campanha contra o republicano Donald Trump.

Nesta terça-feira, também é aguardado o marido de Kamala, Doug Emhoff. "Ele vai mostrar aos Estados Unidos a Kamala que só ele conhece. Como o país pôde ver nas últimas semanas, ela é alegre, empática e firme. É isso que nos diferencia do outro lado", disse Michael Tyler, diretor de comunicação da campanha.

A convenção, que antecipa uma disputa acirrada pela Presidência americana, também contará com a presença de republicanos que não apoiam um retorno de Trump ao poder.

"O verdadeiro conservadorismo foi substituído por um culto. Deixarei isso claro", publicou o ex-deputado Adam Kinzinger hoje no X, anunciando a sua participação no evento. Também são esperadas as ex-colaboradoras de Trump Olivia Torre e Stephanie Grisham.

Em meio a uma agenda cheia em estados-chave, Trump prossegue com seus ataques. Durante evento em Howell, Michigan, ele criticou o que chamou de "onda criminosa de Kamala", afirmando, sem apresentar provas, que os crimes violentos aumentaram 43%.