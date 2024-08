Parlamento ucraniano aprova proibição da Igreja ortodoxa vinculada à Rússia

A eliminação das paróquias vinculadas a Moscou pode levar meses ou até anos, já que a proibição de cada uma delas deverá ser aprovada pela Justiça, segundo especialistas ucranianos.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2023 pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 66% dos ucranianos eram a favor da proibição da Igreja vinculada à Rússia.

Além disso, 54% dos ucranianos se identificavam com a Igreja independente, e apenas 4% com a subordinada ao Patriarcado russo, segundo uma pesquisa realizada pela mesma organização em 2022. No ano anterior, 42% dos entrevistados declararam sua adesão à Igreja independente e 18% à relacionada com o Patriarcado russo.

"Tudo é política. Não pode haver nada, seja arte, esporte ou até religião, fora da política", reagiu Igor, um homem de 21 anos, do lado de fora da seção do Mosteiro das Cavernas que pertence à Igreja ortodoxa ucraniana e permanece aberta.

"De fato, apoio totalmente essa proibição", acrescentou, acusando a Igreja ortodoxa russa de ser um agente do Kremlin que se "metastatizou tanto que vamos combatê-la durante décadas".

bur-ant/rco/ybl/bc/meb-jvb/mb/jb/aa