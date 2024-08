MP do México exige que EUA esclareçam paradeiro de um dos filhos do traficante 'El Chapo'

O Ministério Público do México pediu, nesta quinta-feira (29), aos Estados Unidos que esclareçam o status legal e o paradeiro do traficante Ovidio Guzmán, cuja libertação nesse país vincula com a captura do lendário "chefão" Ismael "El Mayo" Zambada.

Em comunicado, o MP lembrou que Ovidio Guzmán, filho do traficante preso Joaquín "El Chapo" Guzmán, foi libertado em 23 de julho, dois dias antes da detenção de seu irmão Joaquín Guzmán López junto com Zambada no Novo México, nos Estados Unidos.

O MP acusa Guzmán López de ter supostamente sequestrado Zambada, chefe do Cartel de Sinaloa e por quem os Estados Unidos ofereciam 15 milhões de dólares (R$ 84,5 milhões, no câmbio atual) em recompensa, para levá-lo depois em um avião particular ao Novo México, onde ambos foram detidos.