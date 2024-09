Macron nomeia Michel Barnier, ex-negociador do Brexit, como primeiro-ministro

O presidente de centro-direita abriu uma crise política na França ao adiantar para junho as eleições legislativas previstas para 2027, que resultaram em uma Assembleia Nacional (câmara baixa) com três blocos principais, todos distantes da maioria absoluta.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) venceu as eleições com a promessa de revogar a reforma das pensões de Macron, e o mandatário rejeitou nomear sua candidata ao cargo de primeira-ministra, a economista Lucie Castets, em nome da "estabilidade".

Aos 73 anos, Barnier, várias vezes ministro na França, comissário europeu e chefe negociador da saída do Reino Unido da União Europeia, poderia contar com o apoio de seu partido, Os Republicanos (LR), e da aliança de Macron.

No entanto, isso é insuficiente diante de uma eventual moção de censura, se tanto o partido de extrema direita Regrupamento Nacional (RN) e seus aliados, quanto a coalizão de esquerda, votarem a favor. Esses somariam 335 votos, bem acima dos 289 necessários.

O RN de Marine Le Pen descartou por enquanto uma moção de censura, aguardando para ouvir seu discurso de política geral, e reiterou suas prioridades: poder aquisitivo, combate à "imigração fora de controle" e insegurança, e modificação do sistema eleitoral.

A esquerda, por sua vez, denunciou uma "crise de regime", nas palavras do socialista Olivier Faure, uma vez que Macron nomeou um membro do LR, que não participou do acordo tácito entre a NFP e o governo para conter a ultradireita durante as eleições.