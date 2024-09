Uma nação de luto: israelenses falam de sua dor um ano após o 7 de outubro

Em 7 de outubro de 2023, combatentes do Hamas entraram no território de Israel a partir da Faixa de Gaza e executaram um ataque extremamente violento no sul do país, que deixou a nação em choque e desencadeou a guerra contra o movimento islamista palestino.

A duas semanas do primeiro aniversário do ataque, a AFP ouviu três israelenses (uma sobrevivente, um reservista e um ativista) para saber como foram afetados pelo conflito.

"Dor e pesadelos"

"Ainda não digeri tudo e ainda estou desconectada", afirma Nitsan Peeri, que estava no festival de música eletrônica Nova, onde os milicianos do Hamas executaram um massacre que deixou pelo menos 364 mortos.