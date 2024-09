Empresa suíça usa cápsula de suicídio sem autorização e pessoas são detidas

Imagem: ARND WIEGMANN/AFP

O Ministério Público de um pequeno cantão no norte da Suíça, perto da fronteira com a Alemanha, foi informado na segunda-feira por um escritório de advocacia que "um suicídio assistido com o uso da cápsula Sarco havia ocorrido à tarde", segundo um um comunicado.

"O Ministério Público do cantão de Schaffhausen abriu um processo criminal contra várias pessoas por incitação e assistência ao suicídio, e várias pessoas foram detidas", informa a nota.

De acordo com a imprensa suíça, esta foi a primeira vez que o dispositivo, chamado de "sarco", de sarcófago, foi usado. "A cápsula de suicídio foi confiscada e (o corpo do) falecido foi levado para uma autópsia", indicou a polícia cantonal.

Em julho, os promotores do dispositivo o apresentaram e expressaram o desejo de realizar o primeiro uso na Suíça, o que causou grande comoção, pois o suicídio assistido é permitido no país, mas com a supervisão de um médico.

No entanto, a associação anunciou no final de julho que a pessoa que seria a primeira a utilizar a cápsula, uma mulher americana na casa dos 50 anos, foi excluída devido à deterioração de seu estado mental.