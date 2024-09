Libaneses fogem para Beirute, mas clima também é tenso na capital; moradores temem ataque

Mas a capital libanesa está longe de ser um local seguro, como relatou à RFI Elisaar Baalbaki, moradora do subúrbio da cidade.

Prédio residencial foi atingido por um ataque israelense na área de Ghobeiri, no sul de Beirute Imagem: ANWAR AMRO/AFP

"Nossos filhos estavam na escola e ficamos sabendo que talvez Beirute seria bombardeada. Começamos a nos perguntar: o que vamos fazer com os nossos filhos? Como eles vão poder voltar para casa da escola sãos e salvos? Há filas nos postos de gasolina. Será que começamos a armazenar alimentos e medicamentos? É triste. Não aguentamos mais", disse ela.

Os bombardeios de segunda-feira, de intensidade sem precedentes desde o início das trocas de tiros na fronteira israelo-libanesa em outubro de 2023, atingiram cerca de 1.600 alvos no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, redutos do Hezbollah, segundo informou o Exército israelense.

Os ataques causaram 492 mortes, incluindo de 35 crianças e 58 mulheres, além de 1.645 feridos, de acordo com as autoridades libanesas. O Exército israelense informou sobre as mortes de um "grande número" de membros do Hezbollah.

"Escutamos os bombardeios, já que estamos a uma dezena de quilômetros de Beirute. Então escutamos os que caem na periferia sul de Beirute e também os aviões passando", relata à RFI Mikael Serhal, médico em uma clínica da periferia da capital.