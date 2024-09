Kamala chega à fronteira com o México para falar sobre imigração

A vice-presidente americana, Kamala Harris, chegou nesta sexta-feira (27) à fronteira com o México, para falar sobre imigração, um tema usado por seu adversário, Donald Trump, como linha de ataque em sua disputa pela Casa Branca.

Em sua primeira viagem à fronteira durante a campanha eleitoral, Kamala desembarcou no Arizona, um dos estados-chave para as eleições de 5 de novembro. Ela fez uma visita não prevista à cerca que separa os Estados Unidos do México, onde caminhou com oficiais da patrulha, com quem conversou por alguns minutos. "Têm um trabalho duro e precisam de apoio. Estou aqui para conversar com eles sobre como podemos continuar oferecendo apoio."

Em discurso previsto para hoje na cidade de Douglas, Kamala deve equilibrar sua promessa de medidas de segurança mais severas no sul do país com o desenvolvimento de um sistema de imigração humanitário.