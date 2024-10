Parlamento da Venezuela anuncia reforma de leis eleitorais e prevê veto a opositores

O presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, anunciou nesta terça-feira que todas as leis eleitorais do país passarão por uma reforma, com o objetivo de proibir a participação de "fascistas" (termo usado pelo governismo para se referir aos seus adversários) em futuras eleições.

"Anuncio nossa iniciativa para que sejam revisadas todas as leis eleitorais aprovadas pela Assembleia Nacional", disse Rodríguez. Entrará na revisão um pacote de leis como a Lei Orgânica de Partidos Políticos e manifestações públicas, a Lei Orgânica de processos eleitorais e a Lei do Poder Eleitoral.

"Que todas essas leis tenham o objetivo último de cuidar, proteger a política, sim, mas, principalmente, cuidar e proteger a população venezuelana e o nosso território, não pode haver um político que peça invasões", disse Rodríguez.