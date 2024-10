Petróleo vive dia de volatilidade por ataque do Irã, antes de se moderar

O Brent chegou a subir mais de 5%, assim como o WTI, de 5,53%.

"Este ataque terá consequências", alertou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, afirmando que os ataques não deixaram feridos.

A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, apresentou esta ofensiva como uma resposta ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano, e de outros altos dirigentes desta organização.

"É uma escalada significativa do Irã", declarou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

"No curto prazo, uma implicação total do Irã (no conflito no Oriente Médio) poderia levar os mercados a enlouquecerem, e poderíamos elevar fortemente o preço do barril de cru", assinalou John Plassard, analista da Mirabaud.

"A perspectiva de um conflito mais amplo é uma ameaça para o abastecimento proveniente da região do Golfo Pérsico", explicou Ricardo Evangelista, da ActivTrades.