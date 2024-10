Cinco alpinistas russos são encontrados mortos no Nepal

Cinco alpinistas russos morreram no Himalaia durante a escalada do Dhaulagiri, o sétimo pico mais alto do mundo, anunciou uma autoridade do Nepal nesta terça-feira.

"Socorristas em um helicóptero encontraram cinco corpos sem vida", disse à AFP Rakesh Gurung, da autoridade de turismo do Nepal.

Segundo comunicado do Departamento de Turismo, os cinco corpos foram encontrados a 7.600 metros de altitude.