França proíbe filho de Osama bin Laden de voltar ao seu território

A França proibiu o retorno ao seu território de Omar bin Laden, um dos filhos do falecido jihadista Osama bin Laden, anunciou nesta terça-feira (8) o ministro do Interior, Bruno Retailleau, que busca ilustrar a sua política de firmeza em imigração.

Omar bin Laden deixou a França em outubro de 2023 após uma ordem de expulsão e vive no Catar, segundo o jornal Le Parisien, que cita fontes do Ministério do Interior.

O filho mais velho do fundador da organização extremista Al-Qaeda viveu "durante vários anos" no departamento de Orne, no noroeste da França, como "cônjuge de uma cidadã britânica", explicou o ministro na rede social X.