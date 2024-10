'Tudo foi destruído': libaneses choram pela destruição de mercado centenário após bombardeio israelense

Alguns curiosos observam horrorizados os danos causados pelo bombardeio israelense neste mercado da era otomana. O ataque ocorreu às 20h15 de sábado, no horário local, 14h15 de Brasília, de acordo com a agência oficial de notícias libanesa.

Tareq Sadaqa ainda não consegue acreditar no que vê: "É como se um terremoto tivesse arrasado o mercado. Tudo foi destruído, até o pequeno bistrô onde costumávamos tomar café de manhã", diz à AFP.

As trocas de disparos entre Israel e Hezbollah, iniciados há um ano na fronteira, não haviam alterado a rotina do coração comercial de Nabatieh.

No entanto, o início, há três semanas, da operação terrestre israelense no Líbano provocou mais de um milhão de deslocados, principalmente no sul do país, reduto do movimento islamista pró-iraniano.

Aqueles que ficaram temiam se aproximar de Nabatieh diante dos incessantes bombardeios israelenses. O característico burburinho do mercado foi reduzido ao silêncio.

"Nabatieh é como nossa mãe"

Nada resta do labirinto de barracas de roupas, joias e pequenas cantinas, frequentadas durante décadas por compradores próximos a esta cidade, situada a apenas 13 quilômetros da fronteira com Israel.