Rei Charles pausa tratamento para 1ª viagem após revelar câncer; médicos o acompanham

O rei Charles 3º inicia sua primeira longa viagem na próxima sexta-feira (18), depois de ter sido diagnosticado com câncer em fevereiro. Ele fará paradas na Austrália - onde o movimento antimonarquista está crescendo em um país com um rei britânico como chefe de Estado -, e em Samoa.

O soberano de 75 anos viajará com sua esposa Camilla, de 77, para esses dois países da Oceania, em uma delegação que inclui dois de seus médicos, que o acompanharão apesar de autorizarem uma pausa no tratamento do monarca contra o câncer, cuja natureza é desconhecida.

Nessa viagem, entre 18 e 26 de outubro, Charles III participará de uma reunião da Commonwealth em Samoa, como chefe de Estado de 14 membros - incluindo a Austrália - dos 56 membros da Commonwealth, a maioria dos quais compartilha laços históricos com o Reino Unido.