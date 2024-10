Coalas são ameaçados por estradas e clamídia na Austrália

Entre 95 mil e 524 mil indivíduos permanecem na Austrália, enquanto havia milhões antes da chegada dos europeus no século XVII.

O governo australiano declarou os coalas da costa leste oficialmente "ameaçados de extinção" em 2022.

"Realmente acho que estamos caminhando para a extinção. Não sei se podemos voltar atrás, temo que seja tarde demais", diz Meadows.

"Nossos netos poderão ver coalas em zoológicos, se tiverem sorte", diz Annabelle Olsson, diretora do Hospital for Wildlife Health and Conservation da Universidade de Sydney.

"Extinção de mamíferos"

Os cientistas estimam que a Austrália tem a maior taxa de extinção de mamíferos do mundo, com cerca de 100 espécies exclusivas da flora e fauna do país que desapareceram nos últimos 123 anos.