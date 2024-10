Náufrago à deriva por dois meses é encontrado vivo

Um homem foi encontrado vivo após passar mais de dois meses à deriva em um bote inflável no Mar de Okhotsk, no Extremo Oriente russo, com outros dois homens que acabaram morrendo, informou nesta terça-feira a Promotoria regional.

Segundo a fonte, "no dia 9 de agosto de 2024, dois homens e um adolescente de 15 anos, filho de um deles, partiram no barco catamarã Baikat 470" da região de Khabarovsk, na ilha de Sakhalin.

Pouco depois, o contato com a embarcação se perdeu, segundo a Promotoria, que não explicou as causas.